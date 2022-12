Embajada de Colombia envió queja a emisora australiana por comentarios ofensivos

"Los equipos de Colombia han sido descritos como los cafeteros, pero yo me pregunto, ¿será que sí son reconocidos por el café? -¿Estás sugiriendo que ellos son reconocidos por otro estimulante famoso que empieza por C? -Sí, me parece a mí que cuando uno menciona Colombia lo primero que la gente menciona es la cocaína", dijeron los locutores Matt Tilley y Joe Hildebrand en el programa The one Percenters, de la emisora Triple M, el día 18 de junio a las 5:00 p.m.

En un comunicado emitido este martes, la Embajada de Colombia en Australia, envió una queja formal a dicha emisora, con fundamento en la ley de Discriminación Racial de 1975.

Agrega que también solicitó "que de acuerdo con el Código de Prácticas y Directrices para Radio Comercial de 2013, rectifique, presente excusas y sancione a los responsables, por transmitir comentarios violatorios de la ley australiana, que prohíbe expresamente incitar al odio o al desprecio o poner severamente en ridículo a cualquier persona o grupo de personas a causa de la edad, el origen étnico, la nacionalidad, la raza, el género, las preferencias sexuales, religión, o discapacidad".

"La Embajada de Colombia y el Consulado de Colombia en Sídney rechazan rotundamente el contenido de estos comentarios, contrarios al espíritu de Australia, país que ha acogido y respetado a la comunidad colombiana, compuesta por un gran número de estudiantes, profesionales y trabajadores, cuya actividad representa un positivo aporte a esta sociedad", añade el texto.

"Hemos destacado ante los directivos de la emisora que los contenidos mencionados ofenden seriamente a una nación como Colombia, líder en la lucha contra el problema mundial de las drogas, flagelo que ha causado un gran sufrimiento a nuestro país. La Colombia de hoy se siente orgullosa del reconocimiento internacional que ha obtenido en esta lucha y de poder brindar cooperación efectiva a otros países, concluye.