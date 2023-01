Embajador de Guaidó en EE. UU. rechaza diálogo propuesto por Maduro

Carlos Vecchio, quien se reunió con el secretario de la OEA, dice que el líder chavista busca “manipular” a la comunidad internacional y ganar “oxígeno”.

El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y Vecchio, también encargado de los negocios de Venezuela en EE. UU., sostuvieron una rueda de prensa donde juntos hicieron un llamado al mundo para no desistir en la campaña de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Almagro aseguró que cualquier país que se haga del lago de Maduro o no reconozca los derechos humanos “se está haciendo del lado de la violencia”.

Por su parte, Vecchio se refirió a los temas primordiales de la agenda, ahora que es el más alto representante de la democracia venezolana en Washington.

“Coordinar el esfuerzo internacional para que juntos podamos alcanzar, lo más pronto posible, la agenda que hemos establecido. Uno, que cese la usurpación de Nicolás Maduro; dos, que podamos avanzar hacia la democracia estableciendo un gobierno de transición; y tres, llamar a elecciones libres y transparente, lo más pronto posible”, señaló Vecchio.

“Busca manipular”

El máximo representante en EE. UU. rechazó la oferta de diálogo del gobernante Nicolás Maduro al considerar que busca "manipular" a la comunidad internacional y ganar "oxígeno" para seguir "reprimiendo".

"El diálogo siempre busca manipular, engañar, buscar oxígeno, parar el momento político y luego reprimir. No estamos de acuerdo con un diálogo que sea para engañar", afirmó Vecchio durante un debate sobre Venezuela en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington.

Vecchio aseguró que la oposición no está "dispuesta" a participar en el diálogo en los "términos" de las autoridades chavistas y que "lo único" que están dispuestos a debatir es la "agenda" de Guaidó para conseguir la "salida" del poder de Maduro, en la Presidencia desde 2013.

Para justificar su respuesta, Vecchio aludió al fracaso de los anteriores intentos de diálogo, incluido el que se produjo en 2014, luego de una jornada de violentas protestas, y el que se inició en 2017 en República Dominicana con la participación, entre otros, del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

"No estamos haciendo un análisis abstracto (...) no puede dejarse manipular de nuevo por la dictadura", subrayó Vecchio.

Esta fue la primera respuesta de la oposición venezolana a la oferta de diálogo que hizo Maduro este miércoles en una entrevista con la agencia rusa RIA Nóvosti.

Maduro dijo estar dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar con una agenda abierta sobre "la paz y el futuro" de Venezuela; y además abrió la puerta a dialogar con el presidente estadounidense, Donald Trump, en "privado, en público, en EE.UU., en Venezuela o donde él quiera, con una agenda abierta".

EE.UU. fue la primera nación en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), como presidente interino de Venezuela; y en respuesta Maduro cortó relaciones diplomáticas y políticas con Washington, ordenando el cierre de sus embajadas y consulados en el país.

Sin embargo, EE.UU. no ha reconocido esa decisión de Maduro y, el domingo, aceptó a Vecchio como máximo representante diplomático de Venezuela en territorio estadounidense.

Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado día 23 al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro el 10 de enero como fruto de unas elecciones celebradas en mayo y cuestionadas por parte de la comunidad internacional.

