Embajador ecuatoriano en Perú golpeó a dos mujeres en un supermercado

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que su país y Perú decidieron llamar a consultas a sus respectivos embajadores tras el incidente.

"Los gobiernos del Ecuador y Perú hemos decidido llamar en consulta a nuestros embajadores, después del lamentable incidente del 21 abril...", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"Los gobiernos de Ecuador y Perú evitaremos que un incidente aislado pueda afectar el excelente nivel de las relaciones entre nuestros países", agregó.

Antes la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que se señalaba que "no hay motivos" que justifiquen retirar de Perú a Riofrío, a quien considera la "víctima de una agresión" durante un incidente violento en Lima.

En el escrito, argumentó su decisión en la revisión del video del local comercial donde ocurrió el incidente y tras conocer el testimonio firmado por un oficial de la Policía de Perú en el que "da fe del ataque del que fuera víctima el embajador ecuatoriano".

"La Cancillería ecuatoriana ha llegado a la conclusión de que el jefe de misión del Ecuador en Perú fue víctima de una agresión que le obligó a reaccionar en legítima defensa", añadió el comunicado.

La peruana Cristina Castro denunció al embajador ecuatoriano, al que acusó de haber insultado y atacado a patadas y golpes a ella y a su hija, en un incidente registrado en un supermercado del distrito limeño de Magdalena del Mar el pasado 21 de abril.

El suceso motivó que Perú pidiera el pasado 30 de abril a Ecuador que considerara retirar a su embajador en Lima.

Al mismo tiempo la Cancillería peruana reiteró su firme convicción de que ese incidente no iba a afectar el excelente nivel de las relaciones bilaterales.

Según Cristina Castro, la furia de Riofrío se desató porque la atendieron antes que a él y en ese momento empezó a gritar: "así son estos peruanos, ignorantes, por eso es que este país no avanza porque está lleno de indígenas".

La denunciante dijo que ella y su hija acabaron en el suelo y que el embajador supuestamente les propinó golpes y patadas en un altercado que fue grabado por testigos.

Castro mostró imágenes de los moretones que supuestamente les dejó la pelea.