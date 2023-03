Emocionante encuentro entre niño que sobrevivió a terremoto en Siria y su ídolo Cristiano Ronaldo

Nabil Saeed no ha vivido unas semanas fáciles y alentadoras últimamente, pues a pesar de que él y su mamá sobrevivieron a los devastadores sismos que dejaron más de 45.000 muertos en Siria y Turquía (el 6 de febrero de 2023), su padre no corrió con la misma suerte. Pero la vida, le ha dado la oportunidad para volver a sonreír, pues pudo conocer a uno de sus más grandes ídolos: Cristiano Ronaldo.

La fortaleza de este niño, plasmada en su imborrable sonrisa, inspiró a decenas de miles de personas cuando el periodista Munther Almuzakki publicó un video en el que Nabil Saeed compartía con el futbolista profesional portugués.

El 16 de febrero de 2023, Almuzakki le dijo a Nabil: “Tienes que ir a Arabia Saudita para ver a Ronaldo, ¿de acuerdo? Este niño ama al equipo Al-Nassr. Estamos en Siria y este campeón quiere ver a Cristiano Ronaldo".

La publicación llamó la atención del presidente de la Autoridad General Deportiva de Arabia Saudita, quien ayudó a gestionar el viaje de Nabil y su mamá desde Siria a ese país en Medio Oriente para conocer al futbolista.

Aún incrédulo, Nabil relató lo que pasó por su mente en ese momento: “Cuando vi a Cristiano Ronaldo pensé que era un sueño, no me lo creía. Rogué a Dios que no fuera un sueño".

Tras el esperado encuentro, el niño pudo ver a su héroe en acción y deseó: “Ojalá todos pudieran ver a Ronaldo. Es una persona muy amable".

Nabil Saeed pasó de la angustia a la emoción al ver como el Al-Nassar goleó 3 a 1 contra el Al Baten.

Bebé de Siria que nació bajo los escombros del terremoto ya tiene un hogar

Según información de EFE y AFP, Afraa es el nombre que su nueva familia le dio a la bebé de Siria que nació bajo los escombros del terremoto del pasado 6 de febrero. Así se llamaba su mamá, a la que encontraron muerta y unida por el cordón umbilical a la niña que muchos intentaron secuestrar luego de que su historia se hiciera viral.

Los padres adoptivos de la menor de edad son su tía paterna y su esposo, que también tuvieron una bebé días después del temblor que les arrebató a parte de su familia.

Gracias a eso, la mujer pudo amamantar a la bebé de Siria mientras estuvo hospitalizada.

La historia de Afraa, a la que los médicos llamaron inicialmente Aya, sufrió varios intentos de secuestro con motivaciones económicas, ya que su caso despertó un gran interés internacional y diversas organizaciones ofrecieron "millones de dólares" para adoptarla.

El último intento fue llevado a cabo por hombres armados que asaltaron el Hospital Cihan, donde estaba la bebé de Siria, y agredieron al personal médico con la intención de llevarse a la pequeña a la fuerza.

Fue por eso que antes de entregar a Afraa a su nueva familia les hicieron pruebas de ADN a sus tíos para confirmar el parentesco.