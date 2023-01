Empresa que rescató a mineros atrapados en Chile buscará a niño que cayó a un pozo en España

Organismos abrirán un hueco paralelo al sitio donde se cree está el pequeño de 2 años. No se ha tenido señal alguna del menor desde el accidente.

Una empresa sueca que ubicó a los 33 mineros atrapados en Chile en 2010 se unió este martes a la búsqueda de un pequeño niño atrapado en un profundo y estrecho pozo en el sur de España desde el domingo, anunció una autoridad local.

"Sí, hay un equipo" de la empresa sueca Stockholm Precision Tools AB, que "son los que nos van a ayudar a hacer la geolocalización del pozo", ubicado en Totalán, Andalucía, indicó a periodistas el delegado del Gobierno en esa región, Alfonso Rodríguez Gómez.

Dicha empresa fue la que logró localizar a los 33 mineros que estuvieron bloqueados bajo tierra durante 69 días en la mina de San José en el norte de Chile, antes de ser rescatados en octubre de 2010, en una operación que emocionó al mundo entero.

"Ahora mismo, la única prioridad es localizar y tener al pequeño lo antes posible", indicó Rodríguez Gómez, al anunciar que se comenzarán a cavar dos túneles para tratar de llegar hasta el niño de dos años, por lo que es clave determinar su ubicación exacta en el pozo.

Desde que la familia denunció que el niño, llamado Julen, cayó en el pozo de 25 cm de diámetro y más de 100 metros de profundidad, decenas de efectivos trabajan sin descanso para tratar de rescatarlo, aunque las autoridades han advertido que la labor es muy complicada por las características del agujero.

El caso ha cautivado la atención de los españoles y es cubierto ampliamente en los medios, mientras que el gobierno español ha ofrecido todos los medios posibles.

"Hay un comité de expertos para abordar el tema con la mayor seriedad y solidez, y sin hacer ningún tipo de ahorro en al esfuerzo, como no podría dejar de ser de otro modo. Estamos trabajando con todos los medios y con toda la cooperación institucional", indicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Se está haciendo todo lo humana y técnicamente posible, en una situación inédita (...) no conocemos un accidente parecido en ningún otro lugar del mundo, por la estrechez del pozo", señaló Rodríguez Gómez.

Los padres del niño "se encuentran destrozados" han recibido ayuda de psicólogos, dijo el lunes una portavoz de los servicios de emergencia de Andalucía.

Puede ver:

Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo y mantiene en vilo a España