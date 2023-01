Empresario descubrió después de 21 años que no era el padre de sus tres hijos porque era estéril

Richard Mason fue diagnosticado con fibrosis quística en 2016, enfermedad que le impide concebir. Su exmujer fue condenada a pagarle 275.000 euros por fraude.

"De repente ya no sabes qué es real y qué no, es como si hubiese estado viviendo en Matrix", declaró el empresario británico al Mail on Sunday.

“No eres padre, no eres capaz de tener hijos y tu nombre no perdurará en el tiempo”, fue lo que dijo haber sentido con el engaño de su exmujer, de quien se divorció en 2008.

En ese entonces, ella logró un acuerdo de 4,5 millones de euros además de una pensión por los hijos que supuestamente tenían en común.

Mason lamentó que la mujer nunca parara de exigirle dinero por el mayor, de 23 años, y los gemelos de 19, “mientras que su padre biológico no dio un centavo por ellos”.

Lo que más le duele, aseguró, es que aún ve en redes sociales lo que hacen quienes creyera que eran sus hijos.

“El mayor se graduó hace poco y yo ni siquiera fui invitado”, afirmó.

“No importa lo que diga la ciencia, por supuesto que los niños son tuyos”, fue lo que su exmujer le respondió a través de un mensaje de texto, luego de que las pruebas de ADN confirmaran que él no era su padre.