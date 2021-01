Empresario ofreció un millón de dólares a quien le conteste una particular pregunta

Robert Bigelow es un millonario con distintas propiedades en Las Vegas. Aparte del éxito en los negocios, su nombre se hizo relevante debido a sus inversiones para descubrir si hay vida extraterrestre.

Ahora lanzó un nuevo proyecto en el que llama a científicos, religiosos, investigadores o cualquiera con suficiente evidencia a probar si hay vida después de la muerte.

El ganador se llevará 500 mil dólares (más de 1.700 millones de pesos), el segundo lugar, 300 mil (1.058 millones) y el tercero, (530 millones).

Bigelow cree particularmente que sí, pero quiere pruebas para estar seguro.

Quienes estén interesados en participar en la particular convocatoria tendrán hasta el 28 de febrero. Pero no es tan sencillo, se exige -según el New York Times- una experiencia de al menos cinco años investigando sobre el tema.