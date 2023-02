En accidente de bus en Panamá fallecieron dos colombianos, confirmó Cancillería

La Cancillería le informó a Noticias Caracol que dos colombianos f allecieron en el accidente de un bus en Panamá que transportaba migrantes. Autoridades verifican las identidades de otros pasajeros, incluyendo los lesionados.

De acuerdo con autoridades panameñas, 22 de los lesionados se mantienen en el hospital regional Rafael Hernández, algunos de ellos en condiciones muy críticas. Entre los heridos hay 10 niños que fueron trasladados al hospital materno infantil José Domingo de Obaldía, tres de ellos permanecen en estado crítico. El saldo de víctimas mortales es de 40 hasta el momento.



Drama de colombiana que sobrevivió al accidente en Panamá

Precisamente, una de las víctimas del accidente en carreteras de Panamá es una colombiana de 35 años que se encuentra en grave estado. Su hermana habló con Noticias Caracol sobre este triste hecho y de las difíciles condiciones que vivió esta mujer al atravesar la selva del Darién.

Publicidad

La travesía de Lady Katherine comenzó el lunes 6 de febrero cuando salió para el terminal de transportes en Bogotá con rumbo a Medellín. Su camino la llevó luego a Necoclí para adentrarse en la peligrosa selva del Darién, lugar recorrido por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

A través de audios y mensajes de texto le iba contando a su hermana Carolina cómo avanzaba el viaje y las terribles imágenes que veía en su camino.

“Hermana, matan gente, se mueren, se caen, los pican las culebras. Hermana vi morir la gente. La verdad mi cabeza es distinta”.

Publicidad



“Ver cómo gente del grupo que iba con ellos se fue muriendo, señoras, niños, entonces, creo que eso fue lo más fuerte para ella”, manifestó Carolina García, hermana de colombiana herida.

A su pasó por la selva, Katherine tomó algunas fotografías en las que se aprecia la ropa de personas que murieron en el trayecto y, en otras imágenes, cómo los cuerpos quedan en el camino o en carpas.

“Ella pensaba que todo era diferente, un poco más fácil, pero que al estar allá pensó que se iba a enloquecer, que nunca iba a salir de allá porque vio muchas personas del grupo con el que ella iba a morir”, contó la mujer.

Otras noticias: Fatal choque entre camión de valores y un bus deja 20 muertos y más de 60 heridos en Sudáfrica

Durante cinco días, Carolina no supo nada de su hermana hasta que le envió un audio vía WhatsApp.



Publicidad

“Hermanita, las amo mucho, ya salí de allá. Vamos aquí en un bus, vamos para Costa Rica”, le dijo Katherine a su hermana.

Ella iba a abordar el bus que la llevaría de Panamá a Costa Rica, un viaje que duraría 16 horas.

“Si hermanita, yo también la amo mucho. Tranquila que ya empieza lo suave, o sea, por lo menos ya no más selva, ¿si me entiende, hermana? Ya no más selva. Ahí estamos hablando, hermanita. Mi celular lo llevo apagado. Este es un viaje de 16 horas, hablamos, llego mañana, mañana si Dios quiere hablamos”, fue el mensaje que le mandó sobre el viaje.

Publicidad

Desafortunadamente, Katherine nunca llegó a su destino, en medio del recorrido el bus en que viajaba junto a otras 60 personas se accidentó.

“Me dice que estuviera tranquila que nos amaba mucho, que ya había pasado lo más difícil que había sido la selva, que ya empezaba lo bueno porque empezaba a viajar en bus y creía que ya iba a estar todo bien, eso era los pensamientos de ella”, dijo Carolina.

Una doctora del hospital regional Rafael Hernández en Panamá, se contactó con la familia y le contó sobre las condiciones de la mujer de 35 años.

“Hablé con una doctora de allá del hospital y ella me explicó que había salido de cirugía, le realizaron cirugía de cadera para meterle tornillos”, agregó la hermana de la mujer.

Publicidad

La Cancillería indicó que buscarán a Carolina para que ella pueda viajar y estar al lado de su hermana, que permanece bajo pronóstico reservado en el hospital.