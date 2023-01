En aviones de Fuerza Aérea de EE. UU. llegará más ayuda humanitaria para Venezuela

Las 250 toneladas de suministros empiezan a arribar este sábado a Cúcuta. Maduro, por su parte, le advirtió a Trump que su “golpe de Estado fracasó”.

"Nosotros lo que estamos es recibiendo ayuda humanitaria del que venga, se va a recibir ayuda humanitaria de los Estados Unidos, con la OEA, inclusive van a participar algunos miembros de la prensa norteamericana para que puedan dejarle claro al mundo que aquí no hay ningún movimiento dudoso", dijo desde Nueva York, el presidente Iván Duque sobre este nuevo embarque.

Le puede interesar: Duque pide en la OEA invitar a militares venezolanos a jurar lealtad a Juan Guaidó Pero según Nicolás Maduro, los asesores de Donald Trump lo metieron “en un callejón sin salida. El golpe de Estado fracasó y no van a poder con Venezuela”.

Juan Guaidó, jefe del Parlamento y quien se proclamó como presidente encargado hace casi un mes, ha dicho que las donaciones ingresarán al país "sí o sí", y agradeció que España apoye la "avalancha humanitaria" para atajar la crisis venezolana.

El Gobierno español anunció una subvención de tres millones de euros para dar cobertura sociosanitaria a los migrantes que residan en Venezuela en situación de vulnerabilidad.

Ante ello, Guaidó expresó su agradecimiento en Twitter donde escribió: "Se suman más a la avalancha humanitaria (...) Nuestra lucha sigue dando grandes resultados en poco tiempo. ¡Vamos a lograrlo!".

La subvención irá destinada a la Fundación España Salud con el objetivo de desarrollar programas sanitarios y sociales, según informó el Ministerio español de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado.

Entretanto, Maduro volvió a negar la crisis y señaló que el país no necesita donaciones porque los venezolanos no son "mendigos".

“Ellos han hecho un show, un show trampa cazabobos para incautar gente, para engañar gente (...) por la mentira se nos ha dominado más, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza”, dijo en referencia a las donaciones que se mantienen bloqueadas en la frontera con Colombia.

"Nos congelan y nos roban 30.000 millones de dólares en el exterior y le ofrecen a la ultraderecha 20 millones de dólares en una comida podrida y contaminada, esa es la verdad", indicó, y recordó que el miércoles llegaron al país 933 toneladas de medicinas procedentes de China, Cuba y Rusia.

El mandatario dijo que el cargamento fue pagado por el Gobierno y volvió a cuestionar la intención de Estados Unidos de ayudar a Venezuela, pues a su juicio, la Administración de Donald Trump busca invadir el país, con el concurso de los opositores y en especial de Guaidó, para apropiarse de sus riquezas.

"Un títere, un judas que ha pretendido que el imperio estadounidense se apodere políticamente, militarmente de nuestro país", dijo el mandatario sin mencionar nunca a Guaidó.

"Es verdaderamente obsceno que un grupo de personas nacidas en Venezuela (...) pidan al imperio norteamericano que invada militarmente nuestro país", sostuvo, y tachó de traidores a la patria a estos señalados sin especificar nombres.

Guaidó respondió horas más tarde defendiendo la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de petróleo de la nación suramericana.

"Cuando dicen alegremente que un país se quiere apoderar de nuestras riquezas es una gran falacia, una gran mentira", dijo en un foro con expertos petroleros en Caracas.

En medio de esta tensión evidente, el magnate Richard Branson hizo un nuevo llamado sobre el concierto del próximo 22 de febrero en Cúcuta.

“Nuestro objetivo es recaudar 100 millones de dólares en 60 días y reabrir las fronteras de Venezuela para que la ayuda humanitaria pueda llegar finalmente a las millones de personas que la necesitan”, señaló.

El concierto se realizará un día antes de la fecha designada por Juan Guaidó para la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.

En contexto:

Así será el gran concierto en Cúcuta que busca recaudar fondos para Venezuela