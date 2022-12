En Colombia entendieron mal: presidente de Panamá asegura que respalda proceso de paz

Tras las declaraciones que desataron una tormenta política, Juan Carlos Varela dijo que su mensaje iba para aquellos que no aceptan acuerdo con FARC.

En declaraciones aparecidas en la prensa panameña el jueves, Varela había expresado su inquietud por el incremento en la producción de droga en Colombia y que ello era consecuencia del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Si ustedes ven algo que se dio, yo lo avisé hace algunos meses, que la paz en Colombia iba a tener un impacto en Panamá porque se está aumentando la producción de droga", señaló.

El mismo jueves, la cancillería colombiana dijo que recibió "con sorpresa y preocupación, por injustas e inexactas, las declaraciones del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela".

Tensión entre Colombia y Panamá por declaraciones de Varela sobre... El mandatario panameño dijo este viernes que "yo siento que la canciller María Ángela Holguín no entendió el mensaje (...) el mensaje fue claramente: nosotros respaldamos la paz en Colombia, respaldamos el proceso de paz, hemos felicitado al presidente (Juan Manuel Santos) Santos y hemos agradecido la cooperación entre ambos países".

Agregó que su mensaje "fue para aquellos que no aceptan la paz" y "puntualmente" por la muerte de cuatro colombianos la semana pasada en un enfrentamiento unidades del Servicio Nacional de Fronteras panameño en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia.

"Nunca había visto a cuatro colombianos morir en territorio panameño, en un día, con fusiles de asalto y cargando droga para nuestro país", afirmó el presidente.

El gobierno colombiano dijo que el incidente limítrofe responde a "una dinámica criminal transfronteriza y que no guarda relación directa con el proceso de paz".

Varela insistió en que "soy una persona que cree en el proceso de paz" y que "fue una equivocación de la canciller Holguín. El mensaje está claro y estos mensajes quedan grabados".

Además, recalcó que Panamá y Colombia están "luchando en coordinación y en conjunto contra estas bandas criminales que operan en la frontera".

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según la ONU.

Panamá decomisó en 2016 unas 72 toneladas de drogas, la mayor de su historia.