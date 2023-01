En cuerpo ajeno: tiene 25 años, pero está atrapado en la apariencia de un niño de 12 años

Tomasz Nadolski padece una rara patología que lo hace ver como si fuese un menor de edad.

El joven de origen polaco sufre la enfermedad de Fabry, que afecta varias partes del cuerpo como el corazón, los riñones, la piel, los ojos y el hígado.

La patología es el resultado de la acumulación de un tipo particular de grasa, llamada globotriaosilceramida, en las células del cuerpo.

Los síntomas aparecieron a sus 7 años, al comenzar a vomitar después de cada comida y a padecer fuertes dolores en el estómago, las manos y los pies.

"Tengo 25 años y me gustaría parecerme a un hombre de mi edad. Odio a este chico que veo todos los días en el espejo, porque no soy yo", relató a The Sun.

Esta condición ha afectado sus relaciones interpersonales y familiares, ya que debido a su apariencia todavía lo tratan como a un niño de 12 años.

Actualmente, Tomasz se encuentra en tratamiento médico para tratar de aliviar sus dolencias.

