En cumbre de presidentes de Suramérica, Lula da Silva sugiere una moneda única

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este martes 30 de mayo la cumbre de presidentes de Suramérica que se lleva a cabo en Brasilia y sugirió crear una moneda única.

“Profundizar nuestra identidad suramericana también en el ámbito monetario, a través de mecanismos de compensación más eficientes y la creación de una unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales”, propuso el mandatario brasileño.

En la apertura de la cumbre de presidentes, Lula también instó a crear un "grupo de alto nivel", formado por representantes de los jefes de Estado, que prepare en un plazo de 120 días una nueva "hoja de ruta para la integración de Suramérica".

Planteó "poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social", a través de organismos financieros regionales, y analizar la posibilidad de usar las monedas locales en el comercio suramericano, a fin de reducir la elevada dependencia del dólar.

Publicidad

También propuso discutir iniciativas para homologar regulaciones y reducir la burocracia en el área comercial, ampliar el comercio electrónico y fundamentalmente "actualizar la cartera de proyectos" para la integración física de la región, diseñada hace ya más de dos décadas y en su mayoría totalmente inconclusa.

Gustavo Petro habló al llegar a la cumbre de presidentes y dijo que "América Latina tiene que jugar un papel unido, tener una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad. Tiene en sus manos, en su propio territorio, varias de las soluciones importantes a la crisis integral que vive la humanidad".

“En discursos está la unión, pero no en proyectos concretos. Y no se trata de pelear por el mundo, se trata de superar problemas del mundo, ayudarlo a ser. Por ejemplo, la interconexión eléctrica a nivel de toda América, en donde un ISA jugaría un papel fundamental porque es la mayor empresa en términos de kilómetros en América de cable eléctrico tendido; por ejemplo, la selva amazónica como he hablado mucho”, precisó.

Publicidad

El líder colombiano, el último de los doce mandatarios en llegar al palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, consideró que "esta reunión claramente tiene como objetivo clarificar ese papel de América Latina, debatirlo, tratar de llegar a consensos".

A la cumbre asisten los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi; Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Venezuela, Nicolás Maduro. Perú está representado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.