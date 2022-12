En Día de San Valentín se casa con el asesino de su gemela

La madre de estas dos jóvenes, en diálogo con Blu Radio, recordó que su hija muerta tuvo una relación de un año y medio con el asesino, condenado a 13 años en Argentina por el hecho.

Describió a Cingolani como "una persona violenta" que "golpeaba mucho" a Johanna.

Afirmó que la relación que ella y Edith tenían era muy buena hasta que "se metió en la vida de ellos". "Ella le hacía la vida imposible a mi hija por culpa" del sujeto.

Johanna murió el 16 de julio de 2010 por "dos disparos en el pecho", relató Orellano.

Según la madre, la joven que contrae este jueves matrimonio les hizo creer que Cingolani "la violó, que la amenazaba de muerte y que le decía que si ella no estaba con él que iba a matar con la familia".

"Tengo miedo de que a Edith corra la misma suerte que mi hija", sostuvo Orellano.

Dijo que no sabe "qué pasa en la cabeza de ella", y lamentó que solo tardaran tres días en hacerle un estudio psicológico para determinar que no sufría trastornos que le impidieran contraer matrimonio.

"No sé si estará amenazada o enamorada", agregó la angustiada madre.