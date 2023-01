En El Salvador tener un aborto, así sea involuntario, puede significar ir a la cárcel

Este pequeño país no solo tiene una de las tasas de feminicidios más alta del mundo, también una de las legislaciones más duras para las mujeres.

Esta nación con 6,3 millones de habitantes, en poco más de 20 mil kilómetros cuadrados, es el país continental más densamente poblado de América.

Pero ser mujer en El Salvador no es fácil. No sólo tiene la tasa de feminicidio más alta a nivel mundial, también embarazarse es un riesgo.

El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y es penalizado, hasta 40 años de prisión, incluso si es involuntario.

Elsi Rosales, de 27 años, es campesina y lleva las cicatrices de un parto traumático. Tenía 39 semanas de embarazo y no lo sabía. Un día, mientras trabajaba llevando leña, sintió un fuerte dolor y fue al baño.

"En la fuerza que yo hago la niña nace, cae en esa fosa, yo perdí el conocimiento. Mi papá el siguiente día me trae al hospital por la hemorragia que yo tenía. De allí el doctor pone la denuncia", dice Rosales.

Por esa denuncia, Elsi pasó 10 meses en la cárcel.

También el caso de Teodora del Carmen Vázquez se hizo mundialmente conocido. En 2007 estaba trabajando cuando comenzó a sangrar, perdió el conocimiento y dio a luz a un bebé muerto. En febrero salió de prisión luego de pasar casi once años tras las rejas, aunque su sentencia era a 30 años de cárcel.

Se le adelantó la bebé, la perdió por falta de atención y acabó condenada a 30 años por aborto "Creo que los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir es estar dentro de la cárcel, y mayormente cuando se está pagando un delito el cual uno no ha cometido, cuando uno sabe que es inocente", asegura ella.

Aunque algunos legisladores han tratado de suavizar la ley, las propuestas no han sido acogidas en el Congreso.

