En el túnel de ‘el Chapo’ Guzmán

El Gobierno de México dio a conocer hoy el vídeo que muestra el momento exacto de la evasión del capo Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", del reclusorio de máxima seguridad Altiplano I, y aseguró que las imágenes muestran en todo momento un comportamiento "natural" del reo.

En el vídeo, presentado en conferencia de prensa por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, puede verse a "El Chapo" Guzmán caminar de un lado a otro de su celda, sentarse en su cama para cambiarse de calzado, y agacharse en el área de la ducha, oculta por un muro.

Finalmente, el reo, líder del cártel de Sinaloa, vuelve a aproximarse a la ducha, se agacha de nuevo detrás del muro, y no se le vuelve a ver más. "El material que acaban de observar fue tomado por la cámara de vigilancia en el interior de la celda donde estaba recluido. El comportamiento del interno el día de los hechos era hasta ese momento cotidiano, natural de un interno que pasa largas horas dentro de su celda", dijo Rubido a los periodistas.

Asimismo, señaló, se puede corroborar que hay dos "puntos ciegos" para la cámara en la celda, cuyo objetivo es "permitir la privacidad en las áreas sanitaria y de regadera (ducha)".

"El túnel por el que tuvo lugar la evasión desembocaba detrás de la barda de la regadera, que obstruía la visibilidad de la cámara, lo que no permite detectar una acción extraordinaria del recluso en los momentos previos a su evasión", explicó.

El funcionario dijo que, como marcan los protocolos de seguridad, la alerta roja fue emitida "en cuanto el personal (de la prisión) se percata de la ausencia del recluso", pero no precisó cuánto tiempo pasó entre la desaparición de Guzmán y la emisión de la alerta.

"Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República (fiscalía) analiza si estos protocolos se siguieron a cabalidad o no, y en su caso si existen responsables de incumplimiento, retraso u omisión. En caso de que así fuera, los responsables habrán de enfrentar la justicia", aseguró.

Rubido presentó otros dos vídeos, uno de la celda vista desde afuera en el momento del escape, y otro que sigue la ruta de evasión del capo a través de un conducto que baja desde el área de la ducha hasta un túnel de kilómetro y medio que conduce una casa a medio construir fuera del perímetro del penal. El funcionario dio cuenta de las acciones emprendidas una vez que se detectó la fuga del preso, incluyendo el despliegue de 700 efectivos de las fuerzas federales que se apostaron en las casetas de cobro de peaje de las autopistas que comunican la región.

"Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a todos sus mandos territoriales y desplegó personal de inteligencia, activó sus medios técnicos y tecnológicos, cercó el perímetro del penal y estableció cercos en los aeropuertos del país, para lo que destinó aproximadamente 560 elementos", indicó.

"Todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano trabajamos de manera coordinada para tratar de lograr a la brevedad la reaprehensión de Guzmán Loera", puntualizó.