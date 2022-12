En esta escuela piden uniformes diseñados por Armani y los padres están indignados

La institución está ubicada en Ginza, zona japonesa reconocida por el lujo de las tiendas que la rodean. Hasta el parlamento se quejó por el singular requisito.

La Escuela Primaria Taimei avisó a los acudientes de los alumnos que los uniformes para una nueva temporada habían cambiado. Hasta ahí todo iba bien, pues es algo común que los colegios renueven sus prendas.

La controversia se inició cuando notaron que las nuevas prendas eran diseñadas por Giorgio Armani. Más allá de la marca se encontraba el precio: 80.000 yenes, más de un millón de pesos en moneda colombiana.

Ante el dilema, una carta del director llegó a manos de los padres. En esta explicó Toshitsugu Wada que Ginza es un punto de referencia de la industria y dejó entrever que la decisión correspondía a que la vestimenta de los niños debía estar a tono con la zona.

La opinión de los padres está dividida, aunque llega al mismo punto. Mientras uno declaró que debieron discutirlo primero con las familias, otro expresó que era muy caro para niños que están en crecimiento.

Aunque el uso no es obligatorio, temen que quien no lo lleve sea estigmatizado.

También tuvieron en cuenta que el hecho que los niños se vistan con uniformes de lujo puede dar una lección errónea sobre el uso del dinero, consignó el diario El País de España.

Desde el gobierno se expresó el ministro de Finanzas, quien señaló que era muy caro y que “sería muy grave que algún estudiante no pudiera permitírselo".