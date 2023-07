En Estados Unidos, un pasajero viajó solo en un avión tras 18 horas de retraso

Un vuelo que iba a partir desde Oklahoma, Estados Unidos, el pasado domingo a las 6:20 de la mañana hacia Charlotte, tuvo un retraso de 18 horas y solo uno de los pasajeros fue el que abordó el avión. Más de 9.000 vuelos fueron retrasados o cancelados por las tormentas en el país norteamericano. El pasajero grabó todo el momento y lo compartió en sus redes sociales.

Phil Stringer fue el protagonista del vuelo, donde los tripulantes a cargo trabajaron solamente para él. Desde las recomendaciones de seguridad aérea en caso de accidentes, hasta las grabaciones y la foto final con la tripulación, hicieron parte del momento único en la vida del pasajero. Prácticamente un vuelo privado para él.

Según Stringer, en entrevista con WSOC-TV , el vuelo tuvo 7 anuncios de retrasos en las 18 horas de espera. Varios pasajeros que iban a abordar el avión prefirieron aplazar su viaje y otros tomaron la decisión de cancelarlo; sin embargo, Phil no se rindió y prefirió esperar a que pasara tiempo para poder volar.

Los tripulantes del vuelo pensaban que ya no iban a realizar el despegue y se fueron a su hotel para descansar. Pero a media noche pasó algo que nadie podía creer, les avisaron que el avión sí iba a salir, ya que una persona estaba esperando para abordarlo.

Con mucha pena, el único pasajero que iba a entrar al vuelo dijo que se sintió muy mal por la tripulación y añadió que "estaban en el hotel, ya iban a acostarse. No puedo creer que literalmente están aquí solo por mi".

Sobre las 3:35 am aterrizó el vuelo, pero hasta ahí no llegaba la travesía de Stringer, ya que tenía que conducir hasta su casa, bañarse e ir a trabajar. "Después de llegar, me bañé y conduje hacia el trabajo, prácticamente no he dormido", dijo en entrevista para WSOC-TV .

"Tabletas, teléfonos celulares y relojes inteligentes, todos en modo avión en este momento, señor", dijo a manera de broma uno de los trabajadores a cargo del vuelo.

Durante el último fin de semana, United Airlines registró más de 5.000 vuelos cancelados o demorados, una cifra muy superior a la de otras aerolíneas que también sufrieron las consecuencias de las tormentas y la ola de calor que azota al país. Y hoy, en plenas festividades y descanso por el Día de la Independencia de Estados Unidos, se registraron más de 1.700 vuelos cancelados o con demoras en los aeropuertos.