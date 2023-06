En Francia, mujer y su nieta sufren salvaje ataque en la puerta de su casa en medio de robo

Hay indignación en Francia por el salvaje ataque que sufrieron una mujer de 73 años y su nieta por parte de un sujeto que iba a robarlas cuando ellas se encontraban en la puerta de su casa como quedó registrado en video.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso de este hecho, ocurrido el 19 de junio, fue detenido gracias a la grabación.

Las imágenes muestran a una niña junto a su abuela en la puerta de la casa, en el momento que se disponen a entrar, en la calle se encuentra un hombre, quien se acerca a la puerta y abalanza hacia ella para impedir que la cierren. Hay un forcejeo y el hombre tira a ambas mujeres al andén.

Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous. pic.twitter.com/isuIzeHM96 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 19, 2023

El sujeto levanta a la niña, que llora desconsolada, mientras su abuela intenta levantarse del piso. En ese instante, aparece un perro en la puerta y el agresor sale huyendo con algunas pertenencias.

Publicidad

“Un ataque de rara violencia tuvo lugar este lunes 19 de junio al final de la tarde en Burdeos (Cours de la Martinique) contra una mujer de 73 años en su domicilio y su nieta, una menor de 15 años. La publicación del video por parte de la policía y las declaraciones de un testigo permitieron un arresto muy rápido y la detención de un sospechoso. La mujer fue trasladada y examinada en el hospital, su pronóstico vital no está comprometido”, informaron las autoridades.

Según el reporte de los medios en Francia, el hombre detenido es un ciudadano francés que, al parecer, no tiene domicilio y registaría atencedentes.

Nicolás Florián, político francés y exalcalde de Burdeos, reaccionó al hecho manifestando su apoyo a las víctimas de la agresión.

Publicidad

“Insoportables imágenes de la agresión de una abuela y su nieta en el rumbo de Martinica en pleno Burdeos, a plena luz del día. Les doy todo mi apoyo. Hago un llamado a la mayor severidad en la respuesta penal”, señaló.

Al confirmarse la detención del sospechoso del hecho, Florián se refirió de nuevo al tema en su cuenta de Twitter.

“Las autoridades piden que se retiren las imágenes del atentado ocurrido ayer en #Bordeaux. Para no caer en polémicas innecesarias sobre este grave tema, he decidido borrarlas. Esto no quita nada a nuestra ira e indignación por la violencia”, aseguró.

Les autorités appellent à ne plus diffuser les images de l’agression qui s’est produite hier à #Bordeaux. Afin de ne pas verser dans la polémique inutile sur ce sujet grave, j’ai décidé de les effacer.

Cela n’ôte rien à notre colère et notre indignation face à la violence. https://t.co/iVQHkyWLFk — Nicolas Florian (@NicolasFlorian_) June 20, 2023