En Guayaquil la gente debe esperar días con los cadáveres de sus familiares en la casa

También hay, en redes sociales, imágenes de personas muertas en la calle y de cuerpos incinerados en vía pública. El país vive horas muy duras por el coronavirus.

La crisis por la pandemia ha hecho que el funcionamiento de los servicios funerarios en Ecuador no sea el más adecuado.

"Mi papá lleva seis días aquí. Desde el día que lo ingresé no lo he podido ver”, relata una de las personas que espera con dolor la entrega de un cuerpo en el hospital.

Y es que los hornos crematorios no dan abasto, además, los costos de los servicios funerarios están por las nubes.

En los hospitales la situación no es mejor. Están abarrotados y las personas deben esperar, incluso días, para recibir los fallecidos.

Los centros de diálisis están en riesgo de ser suspendidos por falta de recursos y los empleados temen contagiarse de COVID-19 y afectar a los pacientes, quienes están dentro de los grupos más vulnerables al virus.

“Estamos llegando a una crisis general, no tenemos recursos económicos para pagarle a nuestros trabajadores; no hay insumos, los insumos se nos están agotando, no tenemos paracetamol porque los proveedores ya no nos quieren abastecer de medicamentos”, denuncia una enfermera.

Según las cifras más recientes, en Ecuador hay 2.240 casos de coronavirus, 75 muertos y 54 recuperados.

