En India: viudo tuvo que cargar el cuerpo de su esposa 12 km

Las imágenes de un humilde hombre cargando el cuerpo sin vida de su esposa por una carretera causaron indignación en India.

La historia, que fue publicada inicialmente en medios locales, se volvió viral.

Dana Majhi fue grabado con el cadáver envuelto en sábana y caminando hacia su casa, a unos 80 km del hospital de Bhawanipatna.

La mujer falleció de tuberculosis en el centro médico y el hombre pidió una ambulancia para transportarla a su villa y hacer el rito fúnebre.

Asegura que nadie en el lugar escuchó su petición. Según afirma, el staff le dijo que no podían enviar una ambulancia y que debía mover el cuerpo por sí mismo si no podía pagar una privada.

Aunque explicó que era muy pobre y no podía costear un transporte privado dice que nadie lo escuchó. “¿Qué más podía hacer?, no la podía dejar allí”.

El hombre entonces se encaminó hacia su villa acompañado de su hija, quien no cesaba de llorar.

Unos jóvenes se enteraron de su travesía e informaron a autoridades locales. Finalmente una ambulancia llegó para ayudarlo.

Políticos y medios han criticado al hospital, que ha negado la versión del hombre asegurando que sí le ofrecieron ayuda.