En Italia hay un clamor de justicia por el asesinato de Giulia Tramontano, de 29 años, y el bebé que esperaba. La joven tenía siete meses de embarazo. Su novio es a quien señalan de acabar con su vida.

De acuerdo con medios italianos, Giulia Tramontano fue reportada como desaparecida el pasado domingo. Ella trabajaba en la gestión de apartamentos en Milán para una empresa inmobiliaria.

La familia comenzó a preocuparse al no tener contacto con ella desde el pasado sábado y su compañero sentimental dio aviso de la desaparición.

Sin embargo, la mirada de las autoridades se volcó hacia Alessandro Impagnatiello, de 30 años, novio de Giulia y padre del bebé que esperaba.

Publicidad

El hombre no soportó la presión y terminó confesando el horrendo crimen. Según los reportes, mató a la joven a puñaladas e intentó incinerar su cuerpo, el cual arrastró por las escaleras con aparente ayuda de un cómplice que es buscado por las autoridades.

Alessandro dio la ubicación de donde había abandonado el cadáver de la joven, un edificio no muy lejos de la casa donde vivían.

El general de brigada comandante general de los Carabineros, Iacopo Mannucci Benincasa, manifestó en declaraciones a los medios: “No estamos ante un solo asesino, sino ante un asesino que se enfrentaba a la persona que decía amar y que llevaba en su vientre al niño que estaba a punto de nacer, un niño que la ley aún no reconocía como tal, por tanto, el asesinato es de la mujer, pero en realidad se trata de un feto que quizás con una cesárea pudo haber nacido solo. Y no solo no dudó en matar, sino que atacó el cuerpo intentando quitárselo de encima prendiéndole fuego”.

Publicidad

Asimismo, las investigaciones sugieren que el hombre hizo búsquedas en internet previo al crimen.

Alessia Menegazzo, vicefiscal de la República, aseguró que las búsquedas realizadas en la red fueron “lo que nos hizo entender que estaba esperando a la víctima en su casa y que ya había decidido cómo matarla y deshacerse del cuerpo”.

Doble vida

Al parecer, Alessandro Impagnatiello llevaba una doble vida y había engañado a Giulia con otra mujer, la cual también quedó en embarazo.

“Había descubierto la traición de Alessandro con una chica que, como ella, había quedado embarazada de él, pero luego abortó. Descubrió muchas, demasiadas cosas a la vez, en un momento en que estaba concentrada en pensar en otras cosas tan diferentes”, señaló Italy24, de acuerdo con un mensaje que le envió Giulia a una amiga suya.

Publicidad

El clamor de justicia por Giulia Tramontano y su bebé se extiende por toda Italia.