En la cisterna de un motel, hallan el cuerpo de la joven desaparecida Debanhi Escobar

Dentro de una cisterna abandonada en el predio del motel Nuevo Castilla, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, norte de México, fue hallado el cuerpo de Debanhi Escobar, de 18 años, una joven que se encontraba desaparecida desde el pasado 9 de abril.

"En estos momentos no es posible establecer características generales de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción", señaló la Fiscalía General de Justicia del estado en el comunicado.

"La familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario, en espera de los resultados de las diligencias de investigación", agregó el reporte.

En un video publicado en redes sociales se puede ver desesperado al padre de la joven, Mario Escobar, quien grita y cuestiona a las autoridades afuera del motel: “¿Por qué tardaron tanto?, ¿cuántas veces estuvieron aquí?”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Escobar manifestó: “Mi hija está muerta y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy molesto porque creí en la Fiscalía… Yo les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”.

Desde hace varias semanas México está pendiente del aumento de desapariciones en el estado de Nuevo León.

Incluso la semana pasada se anunció la formación de un grupo especial para atender este tipo de crímenes, además de la creación de una Fuerza de Tarea integrada por diversas instituciones de seguridad que comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi Escobar, de 18 años y desaparecida el pasado 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con dos amigas.

Los feminicidios y las desapariciones fueron en aumento en México desde la década de 1990, siguieron al alza en la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y ahora más de 10 mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales.

El pasado martes, varias decenas de mujeres marcharon en el centro de la Ciudad de México pidiendo justicia por desapariciones de jóvenes, especialmente en el estado de Nuevo León, donde se vive una oleada y las autoridades notificaron que se registraron hasta ocho desapariciones por día.