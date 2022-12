En la conservadora Pakistán hay un programa de TV sobre sexo para amas de casa

Una vez a la semana, un médico habla del asunto en el programa Clínica Online de HTV, respondiendo preguntas sobre enfermedades transmitidas durante contactos sexuales, fertilidad y cómo manejar la situación cuando el esposo tiene varias mujeres en este país de 180 millones de habitantes, la mayoría de ellos musulmanes.

"No fue una decisión fácil", comentó Faizan Syed, el director de HTV, un canal privado vía satélite. "El principal interrogante era cómo iba a recibir la sociedad este programa y cómo encarar los temas".

Las cosas están saliendo llamativamente bien. Antes de que se transmitiese el primer episodio, Syed dijo que los productores analizaron todos los aspectos del programa, incluida la conveniencia o no de transmitirlo tarde en la noche para asegurarse de que la teleaudiencia estaba compuesta mayormente por adultos. Se decidió transmitirlo durante el día, cuando los hombres tienden a estar en el trabajo y las mujeres solas en la casa, por lo que les resulta más fácil llamar.

El programa, grabado en Karachi y transmitido a toda la nación, no es sensacionalista ni burdo. El doctor Nadeem Uddin Siddiqui responde metódicamente respuestas, sobre todo de mujeres que llaman desde aldeas remotas. Muchas mujeres no tienen ni siquiera una educación básica en Pakistán y sus conocimientos de los temas sexuales son muy limitados.

"Decidimos que nuestro principal objetivo son las amas de casa, que son más vulnerables comparado con los hombres", afirmó Syed.

Preguntan sobre la impotencia y la infertilidad de sus parejas y sobre cómo hacerlos ir al médico para una consulta. Una mujer dijo que su marido tenía relaciones sexuales solo con su segunda esposa, ignorándola a ella. En el Islam, los hombres pueden tener hasta cuatro esposas, aunque esa no es una práctica aceptada por todos.

Ella le preguntó al doctor Saddiqui cómo satisfacer sus deseos sexuales. El médico le respondió que lo único que podía recomendarle era aferrarse a la religión y rezar.

En otra llamada, una mujer relató cómo su sobrino de 29 años, soltero, estaba molestando a las mujeres de la casa. Siddiqui le recomendó que lo llevase a un psicólogo y lo casase lo antes posible.

En el programa hay limitaciones claras y se esfuerza por no dar la impresión de que promueve las relaciones sexuales extramatrimoniales.

El doctor Meraj-ul-Huda Siddiqui, experto en temas religiosos y asociado con el partido islamista Jamaat-e-Islami, que no está relacionado con el médico del programa, dijo que la discusión de temas sexuales en televisión no viola las normas del Islam. Pero acotó que debe acatar los valores sociales y religiosos de la sociedad.

Algunos paquistaníes opinan que el programa es importante.

"Es un buen esfuerzo por abordar los problemas de gente que vive en zonas aisladas, especialmente las mujeres", opinó Salman Ali, ejecutivo bancario de Karachi que ve el programa de vez en cuando.