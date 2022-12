En Maracaibo recién nacidos y ancianos fueron evacuados de hospital por gases de protestas

En el estado Zulia, jóvenes parecen temer cada vez menos a las autoridades. Mientras algunos se enfrentaban a la Guardia, uno de ellos tocó el himno con su violín.

Fuerzas antimotines dispersaron este lunes con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que rechazan una Asamblea Constituyente convocada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, enfrentado a una ola de protestas que en casi 40 días deja 36 muertos.

Manifestantes encapuchados respondieron con piedras y cócteles molotov, en choques en el este de Caracas.

También hubo enfrentamientos en los occidentales estados Lara, Zulia y Mérida, con tres heridos de bala en esta última región, dos civiles y un policía, según la Fiscalía.

Coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a sus seguidores a marchar hacia el Ministerio de Educación para rechazar la Constituyente, tras marginarse de una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, donde el gobierno recibió críticas de movimientos políticos minoritarios.

"No es una Constituyente, es una farsa, una estafa, un truco para perpetuarse en el poder. El voto es la única salida a este desastre", declaró en la marcha Julio Borges, presidente del Parlamento, único poder controlado por la oposición.

En Miraflores, el ministro de Educación, Elías Jaua, delegado por Maduro para impulsar la Constituyente, pidió a la MUD aceptar un diálogo, a la vez que descartó la posibilidad de consultar en referendo la convocatoria, como se hizo en 1999 cuando se redactó la actual Constitución.

Maduro criticó la ausencia de la MUD a la cita. "¿Cómo le decimos a que un presidente convoque a los líderes de la oposición y ellos digan 'no vamos' y salgan a quemar el este de Caracas? (...) ¿Política? ¿Democracia? ¿Eso cómo se llama? Fascismo", dijo el gobernante.

Con banderas venezolanas y letreros que rezaban "No más dictadura", los opositores, que iniciaron sus protestas el 1 de abril, exigieron una vez más la salida de Maduro del poder.

"La Constituyente es una payasada, están huyéndole a las elecciones", dijo Jorge González, arquitecto de 63 años.

En el centro de Caracas se concentró una multitud de chavistas. "Estamos defendiendo la Constituyente para profundizar la revolución de Hugo Chávez", comentó el joven Alejandro Seguías, al señalar que Maduro reforzará la Carta Magna impulsada por el fallecido presidente socialista.