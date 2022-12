En medio de crisis política y social, Maduro anuncia aumento salarial del 40%

"Decreto y voy a firmar el 40% de aumento integral, del ingreso mínimo legal de los trabajadores", señaló Maduro en un acto público de entrega de viviendas.

Este monto, de 90.911 bolívares (unos 137,8 dólares), incluye salario (que sube 20% hasta 27.091 bolívares) y un bono de alimentación (63.720). El reajuste del sueldo básico abarca a los pensionados.

Es el cuarto aumento del salario mínimo en lo que va de 2016, en medio de un clima de tensión por la escalada opositora para sacar del poder a Maduro mediante un referendo revocatorio.

Como parte de esa ofensiva, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para este viernes a una huelga general de 12 horas, pero Maduro reiteró que las empresas que cesen actividades serán intervenidas por el Gobierno.

"No voy a dudar, ni voy a aceptar ningún tipo de conspiraciones. Empresa parada, empresa recuperada", advirtió el mandatario socialista, enfrentado a una crisis económica que se agravó con la caída del precio del petróleo, generador de 96% de las divisas en este país dependiente de las importaciones.

El ingreso mínimo ha aumentado 454% en 2016, destacó Maduro, quien sostuvo que esta cifra está "muy por encima de la inflación", aunque su gobierno no ha revelado este índice desde el cierre de 2015.

El índice inflacionario de Venezuela fue de 180,9% el año pasado, el más elevado del mundo, y el FMI lo proyecta en 475% para 2016.

El gobernante reiteró que la huelga convocada para este viernes forma parte de un libreto que busca derrocarlo. "La historia de los golpes de estado la conocemos completica", afirmó.

El miércoles, cientos de miles de opositores marcharon en Caracas y varias ciudades del país para exigir que el poder electoral anule su decisión de suspender el proceso de revocatorio.

Sus dirigentes anunciaron además una marcha para el 3 de noviembre hacia el palacio presidencial de Miraflores, en caso de que no se reactive la consulta, en tanto la mayoría opositora en el Parlamento declarará a Maduro en "abandono del cargo".