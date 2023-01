En medio de escándalos que lo rodean, Trump da detalles de su posible encuentro con Kim Jong-un

El juicio de la gurú bielorrusa del sexo, Anastasia Vashukevish, dejó al descubierto que ella podría tener información comprometedora sobre el presidente.

Por su parte, Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que tuvo un affair con Trump, reveló un retrato hablado del hombre que, asegura, la amenazó para que no contara detalles de su relación con el mandatario.

Entre tanto, Trump reveló que para el histórico encuentro con el presidente norcoreano se están considerando cinco ubicaciones, sería a principios de junio, quizás antes de eso, y ya se adelanta el dialogo directo de alto nivel entre Washington y Pyongyang.

Sin embargo, advirtió que “es posible que las cosas no salgan bien, y que yo no me reúna, y pues de ahí tendremos que continuar con esta línea dura que hemos tomado. Pero, esperemos a ver qué pasa”.