En medio del apagón en Venezuela, cargó a su hija desnutrida buscando ayuda pero fue en vano

La mujer intentó en tres hospitales que atendieran a Girtverlis, con parálisis cerebral y solo 10 kilos de peso. Nada se pudo hacer.

El mundo quedó estupefacto al conocer el testimonio de Elizabeth Díaz, que cargaba a su hija sin vida en sus brazos. Caminaba sola en medio de la oscuridad en las que quedaron las calles tras la falla eléctrica que dejó sin luz a todo el país.

“Primero la fui a llevar al CDI, donde vivo en Trapichito. La doctora me dice que ellos terminaron su jornada porque no hay luz. Iba camino a llevarla a Las Lomas para que la evaluaran, le pidieron la colaboración a la Policía, me dejaron en la puerta y la doctora me dice que allí no la pueden tener porque no hay luz y no hay nada”.

Recorrió tres centros de salud buscando atención médica urgente para su hija con parálisis cerebral y desnutrición crónica.

Pero al no ser atendida ocurrió lo peor.

Después de tres días, las autoridades aprobaron la entrega del cadáver. Al no tener recursos para el funeral, la solidaridad se impuso.

Elizabeth se desplomó sobre el ataúd cuando pusieron la canción de la serie de televisión favorita de su hija Gitverlis García, que con 19 años solo pesaba 10 kilos.

Luego de conocer el testimonio de esta madre, y tras salir de su casa, funcionarios de la Guardia Nacional retuvieron a Heberlizeth González, corresponsal de Noticias Caracol, robaron su teléfono celular y golpearon a su conductor.

Una agresión que se suma a los más de 200 ataques contra la prensa en lo que va del año en Venezuela.

En contexto: