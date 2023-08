En metro de Nueva York, hombre golpeó brutalmente a un pasajero: "Casi lo mata"

Un caso de intolerancia en el metro de Nueva York, Estados Unidos, se hizo viral en redes sociales. En video quedó captado cuando un hombre golpeó brutalmente a dos pasajeros supuestamente porque uno de ellos dormía sobre su hombro.



En las imágenes se observa que el agresor lanza varios insultos en inglés a un usuario que se encontraba frente a él. Momentos después, comienza a ofender al pasajero que está a su lado y le reclama por quedarse dormido en el metro de Nueva York.

"¡No! Te estás durmiendo. Yo no soy tu pu#@ almohada, carajo. Si quieres dormir, duerme al lado de él (señala al hombre que insultó antes), que están durmiendo los dos, pero yo no soy tu pu#@ almohada. ¿Entendido?", expresó el agresor.

El pasajero le responde con más groserías y es ahí cuando el sujeto lo golpea salvajemente en la cara con su codo y por poco lo deja inconsciente. El usuario que estaba frente a él intervino y se desató un intercambio de puñetazos. Los demás ciudadanos miraban asombrados.



Hasta el momento, se desconoce cómo terminó la pelea y si las autoridades tomaron cartas en el asunto. Lo cierto es que el hecho de intolerancia generó rechazo en redes sociales y los comentarios no faltaron.

"Me dio impotencia ver que los demás que estaban en el metro no hicieron nada", "Qué bueno que el otro hombre se paró a defenderlo", "Dios mío, definitivamente la intolerancia es demasiada. Creo que no es el primer caso que se presenta en el metro de Nueva York, "Ojalá lo atrapen para que pague por lo que hizo", "Terrible ese golpe, no le faltó nada para matarlo", "Casi lo mata", fueron algunas opiniones.