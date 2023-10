En pleno directo, periodista en Israel corrió a refugiarse al escuchar alarmas de ataque

El sonido de las sirenas en Israel, que advierten de un posible ataque, es constante. Un periodista, enviado desde Bélgica para reportar sobre la guerra, tuvo que resguardarse en plena transmisión en vivo al oírlas.



En Tel Aviv, decenas de personas entonaron el himno nacional en medio de las alarmas mientras se congregaban en un refugio.

Y así vive el quinto día de la guerra en Israel, un conflicto cuya cifra de víctimas sigue en aumento, donde los muertos superan los 1.200, más que en toda la Segunda Intifada (2000-05).

A las pantallas israelíes volvieron las imágenes de cadáveres regados por el suelo, esta vez en el kibutz de Beeri, donde los servicios de emergencia dicen que hallaron cuerpos mutilados, torturados y quemados, semejantes a lo visto en el cercano kibutz de Kfar Aza, lo que ha dado la vuelta al mundo entre gran controversia.



Han pasado menos de 24 horas desde que las unidades de élite israelíes consiguieron acabar con la resistencia de los combatientes atrincherados en Beeri, tras 48 horas de encarnizados combates.

Según reveló el Ejército, los milicianos de Hamás que tomaron el control de Beeri el sábado se habían disfrazado con uniformes del ejército israelí y empezaron a disparar a las unidades militares que se acercaban al kibutz, donde tomaron como rehenes a unas 40 personas.



"Fue la mayor masacre de todas las comunidades de esta zona", afirmó un portavoz militar. En esa pequeña comunidad los servicios médicos han rescatado más de mil cuerpos y algunos vecinos siguen desaparecidos.

Publicidad

Por su cercanía a Gaza, a apenas cinco kilómetros de la valla, Beeri fue uno de los primeros núcleos arrasados por el millar de milicianos que asaltaron Israel la madrugada del sábado, y fue uno de los últimos en ser retomado por completo por las fuerzas israelíes.

Entre las víctimas fatales también hay soldados israelíes. "Ni en mis peores pesadillas tenía la idea de que este momento llegaría. Lo sé, amado mío, que no estuve allí contigo, y estoy enojada conmigo misma por haberte dejado ir. Te dejé en manos de Dios, eso es lo que les dije a todos, incluso cuando no llamaste", afirmó la madre de uno de ellos.

Pero también hay familias que viven la zozobra de no saber el paradero de sus seres queridos. Esther Yahalomy busca a su hijo y a su nieto de 12 años.

Publicidad

"No sé si les han dado de comer, no sé si tiene suficiente ropa y ayer hizo frío. No sé si les dieron una chaqueta. Estoy preocupada por mi hijo, pero él es grande y puede soportarlo. Un niño pequeño no puede aguantar eso", exclamó.

Su dolor y el de muchos otros podría prolongarse porque no hay señales de una negociación o tregua.

Entre tanto, el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que formará junto al opositor y exministro de Defensa Beny Gantz un gobierno de emergencia cuyo único objetivo será la gestión de la guerra con el grupo extremista Hamás.

Según el acuerdo, no se podrán impulsar proyectos de ley ni tomar decisiones gubernamentales no vinculadas al conflicto durante el tiempo que dure la confrontación.