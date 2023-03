En pleno vivo, reportera contó doloroso caso que le pasó cuando era niña

En las últimas horas, una reportera que cubría el lamentable tiroteo que se presentó en la ciudad de Nashivlle, en Tenessee (Estados Unidos), reveló que sobrevivió a un hecho similar en su niñez.

En medio de la emisión, Joylyn Bukovac, de la estación de televisión WSMV4, se sinceró con la audiencia mientras se hallaba frente a la escuela Covenant, lugar en el que tres niños y tres adultos murieron en medio de un tiroteo.

“Simplemente se está desbordando (...) Flashbacks para mí, esto es algo que me toca muy de cerca; muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero en realidad soy una sobreviviente del tiroteo en la escuela. Sucedió hace un tiempo, estaba en secundaria”, manifestó la comunicadora.

La mujer comentó que cuando era pequeña, a la edad de 8 años, un hombre ingresó a su escuela y disparó contra un estudiante, arrebatándole la vida.

“Y justo después de escuchar los disparos, supe que debía correr y esconderme. Me escondí debajo de las gradas en mi clase de coro y esos minutos y horas de espera para que los agentes de policía me liberaran se sintió como toda una vida (...) y sabía que me habían quitado el teléfono, lo habían apagado para que nadie pudiera encontrarme”, narró.

La reportera comentó que durante el incidente perdió la noción del tiempo mientras sus familiares intentaban contactarla.

Tras la viralización de sus palabras, Joylyn Bukovac no dejó pasar la oportunidad y se pronunció nuevamente en redes sociales.

“Informar sobre un tiroteo en la escuela como sobreviviente de un tiroteo en el colegio, y ahora como madre, ha sido indescriptiblemente desgarrador. Algo tiene que cambiar”, concluyó.

Tiroteo en escuela de Nashville: confirman muerte de tres niños

Tres niños y tres adultos murieron este lunes tras un tiroteo en una escuela de Nashville (Estados Unidos), informó un portavoz del hospital Vanderbilt University Medical Center a la cadena de televisión NBC News.

"Tres pacientes pediátricos fueron transportados al Hospital de Niños Monroe Carell Jr. en Vanderbilt, todos con heridas de bala", dijo el portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, John Howser. "Los tres fueron declarados muertos después de su llegada".

El incidente comenzó justo antes de las 10:30 a.m. de este lunes 27 de marzo de 2023, cuando los oficiales fueron llamados por un tirador activo en la escuela The Covenant, un centro educativo cristiano privado que ofrece desde preescolar hasta el sexto grado.

La atacante falleció en un enfrentamiento con los agentes, escribió el Departamento de Policía de Nashville en su cuenta de Twitter.