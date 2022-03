En pleno vuelo, hombre comienza a ver películas para adultos y perturba a una pasajera

Una joven vivió una perturbadora experiencia cuando a bordo de un avión el pasajero a su lado, un adulto mayor, comenzó a ver películas pornográficas.

La joven indicó a los medios de comunicación que desde el momento que se sentó junto al hombre empezó a desconfiar de él, ya que este la miraba bastante e incluso llegó a acercarse tanto a ella que tuvo que pegarse contra la ventanilla del avión para evitar cualquier roce.

“Inmediatamente ocupó el mayor espacio posible, parecía que estaba tratando de tocarme y hacerme sentir incómoda”, aseguró.

Después de estas inaceptables actitudes, la joven comenzó a analizarlo, dándose cuenta de que el sujeto escribía algo desagradable en su celular.

“A los cinco segundos de mirarlo, me doy cuenta de que está escribiendo en su teléfono ‘sexo en un avión’ y comienza a ver las películas para adultos, en donde un grupo de personas tenía justamente sexo en un avión”, indicó.

Después de unos minutos, asustada por lo ocurrido, la joven pide ayuda a los asistentes de vuelo, quienes en un principio se vieron perturbados ante lo ocurrido. Posteriormente, deciden trasladar a la mujer a primera clase para evitarle más inconvenientes.

“Durante todo el vuelo estuve molesta y asustada. Pero estoy agradecida de que las azafatas me ayudaran y de que pude salir de una situación insegura”, expresó la mujer.

En el clip, que ya cuenta con más de 400.000 reproducciones, muchas usuarias aprovecharon para contar historias similares de acoso que lamentablemente han experimentado.

“Muchos hombres me culpaban como víctima y me decían que era demasiado sensible y que no debería haberme asustado. Otros incluso dijeron que no debería haber mirado su teléfono, básicamente culpándome por la agresión sexual que experimenté”, concluyó.