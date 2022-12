En primera reunión preparatoria de cónclave participaron 142 cardenales

La primera congregación de cardenales preparatoria del cónclave que elegirá al sucesor de Benedicto XVI inició pocos minutos después de las 09.30 hora local (08.00 GMT), en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano, y concluyó pasadas las 12:30 p.m. del día.

Esta primera reunión se celebra cuatro días después de que la Iglesia entrara en Sede Vacante y, según informó el cardenal decano, Angelo Sodano, de 85 años, hasta que no estén todos los purpurados electores no se fijará la fecha del comienzo del cónclave, que previsiblemente será el 11 de marzo.

De los 207 cardenales que conforman el Colegio Cardenalicio, 117 tiene menos de 80 años y el resto supera esa edad.

La normativa vaticana contempla que solo pueden entrar en la capilla Sixtina, lugar del cónclave, los purpurados con menos de 80 años. Los otros, aunque no puedan votar, si pueden ser elegidos pontífice y participar en las reuniones preparatorias.

De los 117 electores, dos no participarán en el cónclave, el indonesio Julius Darmaatmadja, por enfermedad, y el británico Keith O'Brien, exarzobispo de Edimburgo acusado de "comportamiento inapropiado" hacia otros religiosos en la década de los 80.

No se descarta que tampoco asistan a las reuniones preparatorias algunos de los cardenales que superan los 80 años, por motivos de salud.

Los cardenales se reunirán también esta tarde, en la segunda congregación preparatoria, que se prolongarán los próximos días.

En estas congregaciones (reuniones) se tratan los asuntos de la Iglesia previos al cónclave y se fija su fecha de inicio y también sirven para que los cardenales se conozcan mejor, comenten la situación de la Iglesia y diseñen el perfil del próximo papa.

Ciudad del Vaticano