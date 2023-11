En río Bravo, niña colombiana de 4 años murió ahogada: su abuela está desaparecida

Una mujer que vive en Acacías, Meta, perdió a su hija de 4 años y a su padrastro, quienes fueron arrastradas por el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Su mamá está desaparecida y una hermana de 12 años es la única sobreviviente.



La historia de Alondra Ruiz es el reflejo del drama que a diario viven quienes deciden viajar a Estados Unidos de manera irregular buscando un mejor futuro.

Después de caminar aproximadamente tres meses y atravesar el Tapón del Darién y Centroamérica, su padrastro y su hija de 4 años fallecieron cuando intentaban pasar el río Bravo. Alondra recordó la última vez que habló con su hija.

“Cuando ella salió de Colombia me abrazaba y me decía que me amaba mucho. Me decía: ‘Mami, apenas yo llegue a los Estados Unidos con mi abuelita, yo te voy a mandar plata para que te vayas con mis hermanitos porque yo quiero conocer a la bebé’. Siempre la voy a recordar muy bonito”, expresó Alondra.

La única sobreviviente en esta tragedia fue su hermana de 12 años, que hoy permanece en un refugio en Estados Unidos y quiere regresar a Colombia.

“Mi hermana se pudo salvar de milagro. Yo la admiro mucho porque una niña de 12 años salir de ese río donde hubo muchos muertos, no solamente mi padrastro y mi hija, hubo muchos muertos, muchos niños. Mi hermana me dice que ella nadaba, se cansaba, flotaba, nadaba, hasta que llegó a la orilla. Ella dice que miró a mi padrastro pidiendo auxilio, que por eso no puede dormir”, agregó la mujer.



Hasta el momento, Alondra solo tiene certeza del fallecimiento de su hija y su padrastro, pues el cuerpo de su madre aún no aparece. Vecinos se solidarizaron con esta familia colombo-venezolana.

Como si no fuera suficiente el dolor, Alondra busca ayuda para repatriar el cuerpo de su hija, que en pesos colombianos costaría más de 16 millones de pesos. Por ahora se refugia en sus dos pequeñas, una de dos meses y otra de dos años, quienes le dan la fuerza y el valor de enfrentar esta dolorosa situación.



Otros colombianos muertos en la frontera

La tragedia de muchos colombianos que intentan llegar a Estados Unidos ha aumentado en las últimas semanas. Como la de Alondra, hay otras historias del sueño americano que han tenido un triste final.

A miles de kilómetros de casa, arropada por la incertidumbre, Claudia Marcela y sus pequeños hijos María José, de 10 años, y Cristián, de tres, decidieron atravesar el desierto de Arizona.

Un viaje directo al abrazo de un padre y un esposo que los esperaba del otro lado, pero sin boleto asegurado.

Lamentablemente, los cadáveres de Claudia y María José fueron encontrados por agentes fronterizos en zona desértica del condado de Yuma, en Arizona. El pequeño sobrevivió al intenso calor y fue rescatado casi deshidratado.



A propósito de estos casos, Colombia es el quinto país con más ciudadanos detenidos al intentar ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

Para el año fiscal 2023, es decir, de octubre del año pasado a septiembre de este año, fueron arrestados 167.388 colombianos, una cifra récord.

En 2022 para la misma época la cifra fue de 130.971. Y en el año 2021 fueron 10.495 los connacionales detenidos en las fronteras de Estados Unidos.