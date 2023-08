Ahora no

En selva del Darién, hallan a mujer con una pierna rota y que habría sido abandonada por su hijo Un migrante que cruzaba por la selva del Darién encontró a la ciudadana en delicado estado. "No está muerta como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado", dijo la hija de la mujer.