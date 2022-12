En su casa pagará condena bloguero ruso detenido por jugar Pokémon en iglesia

En casa por cárcel pagará el bloguero ruso Ruslan Sokolovsky su osadía de filmarse jugando al Pokemon Go en una iglesia rusa.

Sokolovsky fue acusado de ofensa a las creencias religiosas e incitación al odio por un video cargado en YouTube y visto un millón de veces.

El bloguero de 21 años está detenido desde hace dos meses.

Sokolovsky se filmó en la iglesia de todos los Santos de Ekaterimburgo, construida en el lugar en donde estaba erigida la casa en donde los bolcheviques mataron en 1918 al último Zar de Rusia, Nicolás II, y su familia.

El caso despierta interés en Rusia, donde se lo compara al de las Pussy Riot, el grupo de música punk cuya presentación en una iglesia de Moscú en 2012 les valió a sus miembros penas de cárcel.

La fiscalía rusa retuvo cargos contra Sokolovsky amparándose en la legislación adoptada tras el juicio de las Pussy Riot que permite enjuiciar criminalmente a aquellos que ofenden las creencias.

El bloguero crea videos en los que expone su visión atea y publica un magazine llamado "Nada es Sagrado".

El caso se focaliza en un video que publicó el 11 de agosto en el que busca Pokemones con su teléfono delante de un altar diciendo palabrotas y comparando a Jesús con un Pokemon.

Sokolovsky se rehusó a declarar amparándose en su derecho constitucional, según los investigadores.

El portavoz de la iglesia ortodoxa rusa, Vladimir Legoida, escribió en Facebook que Sokolovsky "no era un transeúnte" sino que "trabaja al estilo de Charlie Hebdo, eso es provocación deliberada", en referencia al semanario satírico francés que publicó caricaturas del profeta Mahoma.

Amnistía Internacional pidió a Rusia que libere de inmediato a Sokolovsky, calificando los cargos en su contra de "absurdos".

Varios responsables rusos también pidieron la liberación de Sokolovsky.

El alcalde de Ekaterinburgo, el opositor Yevgeny Roizman, escribió en Facebook: "Esto es bárbaro. El hombre provocó, pero no se puede arrestar a alguien por haber sido estúpido".