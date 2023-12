Ahora no

En su mensaje de Navidad, Papa Francisco pide fin de la guerra en Gaza y que liberen a los rehenes El papa Francisco instó a que no se siga alimentando la violencia ni el odio y clamó por un diálogo sincero y perseverante entre las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente: "Para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas".