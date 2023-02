En Turquía, claman ayuda para salvar a atrapados tras terremoto: “Están hablando, pero nadie viene"

Los sobrevivientes del terremoto en Turquía afinan el oído aferrándose a los gritos que surgen entre los escombros rogando para ser sacados de un peso que les va arrancando la vida. Un residente local muestra un cadáver que nadie ha retirado “y se escucha una voz de mujer debajo”.

Ven impotentes cómo toneladas de escombros sepultan a los seres que aman.

“Están hablando, pero nadie viene. Estamos acabados. ¡Dios mío! Están hablando. No hay nadie aquí. Nadie. ¿Qué clase de Estado es este?”, reclama uno de ellos.

"Nuestros parientes están muertos. La hija de mi hermana murió. Tenía 17 años. Los hijos de mi cuñada están atrapados bajo los escombros. Ella está allí con tres niños. Todavía no han sido rescatados. Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, ora por nosotros. Se los ruego, oren por nosotros. Oren por nosotros. Hay réplicas. No se sabe qué pasará con nosotros", dice entre lágrimas Cennet Inal.

Sabiha Alinak le ruega al Estado que les den “permiso, podemos sacarlos. Podemos hacerlo con nuestras propias manos. Si no vienen, por el amor de Dios, hagámoslo”.

Hasta ahora se cuentan 6.256 muertos por el terremoto en Turquía y Siria, hiriendo a miles y dejando a millones sin poder regresar a sus hogares porque sus apartamentos ya no existen o podrían derrumbarse debido a una réplica.

A medida que cada hora trae más horror, la furia y la frustración aumentan en Kahramanmaras, donde los residentes arremeten contra el Estado por lo que ven como su lenta respuesta al mayor desastre de Turquía en décadas.

"¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están ellos? No puedo recuperar a mi hermano de las ruinas. No puedo localizar a mi sobrino. Mire por aquí. No hay ningún funcionario estatal aquí, por el amor de Dios", gritó Ali Sagiroglu con exasperación.

Su padre y su hermano han desaparecido entre los escombros, se desconoce su destino.

La devastación es abrumadora. Ocho edificios de apartamentos de más de 10 pisos de altura en una zona del centro de la ciudad se derrumbaron durante el primer sismo antes del amanecer. Muy pocos pudieron escapar y se cree que en cada cuadra vivían unas 150 personas.



'Sin compasión'

Sagiroglu no estaba solo en su ira. Ya que no estaban dispuestos a esperar a que llegara la ayuda, algunas familias usaron sus propias manos para encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos.

Un silencio inquietante había descendido sobre el centro de la ciudad el martes por la tarde.

"Ayer podíamos escuchar a mucha gente en las ruinas pidiendo ayuda, pero esta mañana está en silencio, deben estar muertos por el frío", dijo un hombre de 40 y tantos años, negándose a dar su nombre.

Los afortunados de estar vivos se apiñan alrededor de fogatas para calentarse, mientras que otros buscan refugio del viento y la lluvia en sus automóviles.

Las temperaturas bajaron a -3 grados Celsius (26 grados Fahrenheit) durante la noche.

Cuma Yildiz, un anciano de unos 60 años, acusó a los funcionarios de no mostrar piedad.

"¿Dónde están ahora, dónde?" preguntó. “No tienen piedad, no tienen compasión”, tronó.

Onur Kayai estaba tan desesperado por recibir ayuda en la cercana provincia de Hatay, cerca de la frontera con Siria, que persiguió a dos vehículos de la agencia de desastres para ayudar a rescatar a su madre y a su hermano, pero fue en vano.

"Necesitamos ayuda urgente", dijo el trabajador de una ONG de 40 años. "La voz de mi madre es más fuerte, pero mi hermano no emite ningún sonido", dijo, caminando frente a un edificio dañado.

Semire Coban, una maestra de jardín de infantes, estaba igualmente angustiada.

Esperó pacientemente a que llegaran los rescatistas, pero agonizó porque su sobrino y otros dos familiares atrapados no respondían a sus llamadas.

"Los equipos prefieren trabajar entre los escombros donde pueden escuchar voces", dijo.