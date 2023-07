En un aeropuerto, iracunda mujer destrozó los computadores de una aerolínea

Momentos de miedo y confusión vivieron algunos pasajeros que estaban en el interior del aeropuerto internacional de Ciudad de México, luego de que una mujer, muy alterada, destruyera varios computadores y elementos tecnológicos.

En un video que fue subido a las redes sociales se puede apreciar a la mujer, que fue apodada como Lady Aeropuerto, descargar toda su ira contra los funcionarios de Volaris, una aerolínea de bajo costo de México.

"Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale madres. No me lo regresen, pero esto págalo tú", dijo la enfurecida señora mientras destruía el mobiliario de la compañía anteriormente mencionada.

Detienen a mujer “Lady Aeropuerto” que destruyó computadoras en mostrador de Volaris en el AICM pic.twitter.com/x3cGHQGJI2 — Fernando Diaz (@fdiaz2050) July 5, 2023

Esta actitud desató una lluvia de comentarios en las redes sociales. Algunos internautas criticaron la actitud de la señora, otros la aplaudieron.

“No es de risa. El servicio de los aeropuertos puede llevar a mucha gente a la locura”, “Nadie le explica cómo pedir un reembolso del dinero”, “Ese pasaje le va a salir muy caro”, “Los empleados de las líneas aéreas son un asco”, “Esa rabieta le saldrá muy costosa”, “Cada día se hace peor viajar en avión”, fueron algunas de las impresiones.

Según relevó el Informador , un medio de comunicación mexicano, la mujer tuvo ese ataque de furia luego de que una empleada de esa aerolínea le dijera que su número de reserva no aparecía en el sistema.

Esta situación generó que la señora no pudiera tomar su vuelo y, en represalia, la emprendió contra los funcionarios y computadores de la compañía.

Una de las trabajadoras afectadas identificó a la mujer de 56 años, que estaba a punto de salir de la terminal aérea. Ella fue presentada ante las autoridades por los hechos que acababa de protagonizar. Se conoció que la aerolínea presentará cargos en su contra.