“En un mismo barco”: regalo de Juan Manuel Santos emocionó a Timochenko

Se reencontraron en Guadalajara. El expresidente le dio un libro a Rodrigo Londoño para que le enseñe a leer a su hijo.

En el marco de la Feria del Libro de la Guadalajara, a la que ambos asistieron, Juan Manuel Santos recordó unas palabras que le dijo a Rodrigo Londoño en su primer encuentro.

“Estamos en el mismo barco, va a ser difícil, nos van a atacar por todos lados, pero hay que mantenerse en ese barco y remar muy duro, en esa dirección de la paz”, rememoró el expresidente.

Y siguiendo ese discurso, en pleno evento de la feria le entregó un libro que se llama ‘En un mismo barco’. “Para que usted le enseñe a leer (a su hijo) con estos”, le comentó.

El exjefe guerrillero se conmovió: “A mí me hablan de mi hijo y eso me quiebra porque hay un compromiso. Cuando él esté grande ojalá se viva en una Colombia en paz”.

Finalmente, ambos hablaron son la necesidad de estar comprometidos en la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

