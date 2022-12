En una celda murió el exdictador argentino Jorge Rafael Videla

Videla, quien estaba encarcelado en un penal de la provincia de Buenos Aires, fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua.

En 2010 la Justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y el año pasado, un tribunal condenó al exdictador a 50 años de cárcel por un plan sistemático de robo de bebés, hijos de perseguidos o desaparecidos, durante la dictadura.

Cecilia Pando, esposa de un militar y conocida en Argentina por su defensa de los efectivos que actuaron durante la dictadura, confirmó a medios radiales el fallecimiento de Videla antes que el Servicio Penitenciario.

"Me enteré por la esposa de un detenido que estaba en el penal con Videla. Anoche no se sentía bien. Lo llevaron al hospital que hay dentro del penal, pero no tenía nada y lo volvieron a llevar a su celda. Esta mañana cuando hicieron el recuento de los detenidos, no estaba y cuando fueron a ver a su celda lo encontraron muerto", dijo Pando.

En declaraciones a la radio Cadena 3, de Córdoba, Pando señaló que Videla, preso en el penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, no tenía un problema puntual de salud, "pero el último tiempo lo aislaron porque había un rumor de que lo iban a matar".



Buenos Aires (Argentina)