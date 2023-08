En una corrida de toros, joven murió tras recibir varias cornadas: fuertes imágenes

Una corrida de toros en la ciudad de Cusco, Perú, terminó en tragedia. Un joven que participaba en el evento murió luego de recibir varias cornadas de un bovino. El brutal ataque quedó captado en un video.



Según las imágenes, cuando ocurrió el primer ataque en la corrida de toros los asistentes empezaron a gritar pidiendo ayuda, esto mientras el joven intentaba ponerse de pie. Sin embargo, la víctima siguió siendo embestida por el animal y quedó inconsciente.

Aunque muchas personas intentaron llamar la atención del bovino con pañuelos rojos y otras prendas, no lo lograron. La víctima fue trasladada a un hospital, donde infortunadamente murió.



Según medios locales, la persona que perdió la vida fue identificada como Sandro Villalobos López, quien tenía un hijo menor de edad. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Hay quienes afirman que eventos como estos no deberían existir, mientras que otros señalan que faltó más control por parte de los organizadores.

"Qué tristeza. No debería existir la corrida de toros", "Qué pena 😥", "Creo que faltó más seguridad, mi sentido pésame con su familia", fueron algunas opiniones a lo sucedido.