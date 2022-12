En Venezuela: 165 estudiantes siguen detenidos por protestar

En Venezuela, 165 estudiantes siguen presos por manifestarse contra el Gobierno de Maduro. Sin embargo, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, asegura que no hay detenidos por protestar pacíficamente. (Más de esta noticia: se recrudecen las protestas en Venezuela y al menos otros 100 detenidos).

Noticias Caracol conoció de primera mano el drama de Lorena Tabares, una madre colombiana que reclama la libertad de su único hijo, José, de 18 años.

La señora arribó al colegio del joven, para buscar las tareas, ya que pese a que se encuentra privado de la libertad, está a punto de terminar sus estudios y puede perder su graduación

El joven cumple más de un mes en prisión, en la cárcel de Yare. Es el único hijo de Lorena, quien es madre soltera y llegó a Venezuela hace 33 años.

Esto comentó la mujer de visitarlo por primera vez después del largo encierro: "Me decía mamá está pasando el tiempo, no me voy a graduar, quiero que me esperen un poquito, habla con la profesora. Tráeme tarea, tráeme carticas, los días son muy largos, tengo miedo".

El joven, José Tabares está recluido en un penal para presos comunes, en donde hay 165 jóvenes detenidos por protestar.

Otro caso es el de Jenifer Jaramillo, por quien su hija, de apenas cinco años, levanta un cartel en una calle de Caracas que dice: "liberen a mi mami".

Jaramillo es estudiante de administración y ha permanecido detenida desde hace un mes en una cárcel de mujeres.

Milagros Silveira, abuela de Jenifer, relató el momento de la aprehensión de su nieta: "Estaban en el valle, venían en un taxi, los paró la guardia y los detuvieron. ¿Por qué? porque tenía en el morral una máscara antigás". (En imágenes: protestas en Caracas continúan y hay 243 personas detenidas).

Pese a estos casos, la defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez declaró que no hay ningún estudiante detenido por participar en protestas pacíficas.

Para este jueves 22 de mayo está prevista una paralización nacional de universidades y una marcha para exigir la liberación de los detenidos. (En contexto: ONU critica uso excesivo de la fuerza para acabar protestas en Venezuela).