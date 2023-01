En video quedó grabado indignante ataque a colombiano homosexual en Miami

René y su pareja Dimitry salían de un baño público en South Beach, al término de la marcha del orgullo gay, cuando fueron agredidos por cuatro hombres.

El primero en recibir un golpe fue Dimitry, luego el colombiano. Lo que siguió fue una batalla campal: cuatro contra dos. A la pelea se sumó un transeúnte, que intentó detenerlos y también resultó herido.

“Tengo cita donde el doctor para saber si tengo cirugía porque el lagrimal me lo partieron; me duele la cabeza, el cuello, la mandíbula, porque yo básicamente volé después de que ellos me atacaron”, relata René.

Las víctimas aseguran que, mientras eran agredidos, los hombres les gritaban insultos homofóbicos.

Tras el ataque, los victimarios, al parecer de origen cubano, siguieron caminando como si nada rumbo a la playa. René intentó detenerlos, pero lo amenazaron.

La Policía busca a los cuatro agresores, que además quedaron captados en distintas cámaras de seguridad de la ciudad.