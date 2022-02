En video quedó momento en el que acosan a joven taxista: “¿No te gustan las mujeres?”

Rodrigo Peralta, un joven taxista en Paraguay, fue víctima de acoso mientras prestaba servicio a tres mujeres. El conductor, por medio de un celular, grabó todo lo acontecido y el video evidencia cómo le tocan la cara y lo insultan.

Una de las mujeres está sentada en el puesto del copiloto y coloca su brazo sobre la silla del chofer. En ocasiones, extiende su mano hacia la cara del taxista.

Entre las tres chicas le hacen preguntas al taxista y comentarios subidos de tono. “No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar, m#$%&”, “¿por qué sos así, si no te vamos a violar?”, "¿no te gustan las mujeres?”, estos son algunos de los comentarios que se escuchan en el video.

Rodrigo Peralta, incómodo ante la situación, respondió que “sí le gustaban las mujeres, pero de cierto tipo”, a lo que una de ellas le contestó “no debes ser así, amargado".

“No le gusta, vamos a callarnos nomás, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”, expresaron las mujeres al salir del carro.

A través de su cuenta en Tik Tok, el taxista denunció el hecho y publicó el video.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento... Ya saben, si no se dejan acosar de una mujer, sos un amargado”, dijo.

Por supuesto, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

"Qué incómodo", "el acoso no tiene género", "muy bien hiciste en exponerlas" y "denuncie el acoso a las autoridades, fuerza amigo 💪" fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Vea el video aquí:

@rod_nahuel No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento. ♬ sonido original - rod_nahuel