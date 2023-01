Encerró a su hijo de 8 años en un garaje y lo dejó allí hasta que murió de frío

Cuando vio el estado salud del menor, llamó al 911 para decir que se había desmayado mientras esperaba el bus escolar.

La Policía de Nueva York detuvo al padre Michael Valva y su prometida, Angela Pollina, por la muerte del pequeño Thomas, que además padecía autismo leve.

El 17 de enero los servicios de emergencia atendieron la llamada de Michael, de 40 años, quien les dijo que su hijo se había desvanecido mientras esperaba que la ruta lo recogiera.

El descaro del hombre -policía de tránsito- parecía no tener límites, pues mientras investigaban la muerte del menor creó una campaña en redes sociales con el fin de recaudar dinero para los servicios funerales. Alcanzó a recolectar 10.000 dólares.

La investigación finalmente dio cuenta de heridas en el rostro y cabeza de Thomas que no concordaban con lo que Michael había descrito en la llamada a la Policía. Buscando más allá, se dieron cuenta de que los servicios de protección infantil tenía antecedentes del sujeto.

“No solo no prestaron ayuda, sino que les mintieron a los agentes y al servicio de emergencias”, señaló un fiscal.

Los forenses determinaron que hubo homicidio.

Michael Valva tiene otros dos hijos de 6 y 10 años, mientras que Angela Pollina tiene dos gemelas de 11 años y otra pequeña de 6 años. Servicios sociales temen dejarlos a su cargo.

En los próximos días se lleva a cabo la audiencia contra la pareja.