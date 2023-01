Encontró a su hija segundos antes de que fuera violada gracias a una aplicación de rastreo

La mujer salió de su trabajo a media noche, por lo que pidió un servicio de Uber para llegar a casa. Al tardar más de lo usual, su padre no dudó en actuar.

Debbie Ford solicitó el servicio, como hace comúnmente cuando termina su jornada. Sin embargo, al notar la demora, su padre utilizó una aplicación no identificada para rastrear el viaje de la joven de 25 años.

El hombre aseguró a la Policía de Baltimore, Estados Unidos, que cuando encontró el vehículo en el que transportaban a su hija, el conductor estaba en el asiento trasero, al parecer, atacando a Debbie.

Rápidamente se acercó al carro e intercambió unas palabras con el conductor de Uber, quien le lanzó el bolso de su hija, volvió al asiento delantero y huyó en cuanto la mujer salió del automóvil.

Horrorizado, el padre alertó a los uniformados que ahora investigan el caso para poder presentar cargos contra el trabajador de Uber.

Por su parte, Debbie ha dicho que contribuirá en lo posible para poder hacer justicia. También expresó su preocupación ya que “uno confía en que estos conductores lo lleven a casa de manera segura”.

Los administradores de la aplicación también se pronunciaron: “eliminamos al conductor de la aplicación en cuanto nos enviaron el informe. Trabajaremos con la Policía en su investigación”.

Por el momento, no hay cargos en el caso.

Las autoridades han recordado a la comunidad que este incidente es un caso aislado y recordaron las líneas de emergencia por si un hecho similar ocurre.