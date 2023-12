Encontró una maleta con dólares y se la entregó a su dueño: "ahora somos buenos amigos"

En una isla estadounidense, un hombre se encontró con una maleta que tenía dólares. Este ciudadano decidió entregarla para que las autoridades encontraran a su dueño.



Steven Ayala es un veterano de la Guerra de Vietnam, quien se mudó a la isla de Guam a mediados de octubre de 2023. A principios de diciembre salió en su motocicleta a recorrer la zona y su vehículo sufrió una falla mecánica, así que se vio obligado a tomar transporte público para regresar al hotel donde reside.

Mientras iba en el bus rumbo a su casa notó que había una maleta sobre los asientos de al fondo del vehículo y se fue a revisarla. Para su sorpresa, esta bolsa llevaba una gran cantidad de dólares en su interior.

El exmilitar tomó la decisión de guardarla y llevarla a la Policía para que encontraran al dueño del dinero. Sin embargo, en la estación no encontró a ningún oficial.

En conversaciones con Kuam News, Steven explicó lo ocurrido. “Una vez que el bus arribó en la parada, me bajé y fui a la estación de policía, pero no había nadie ahí. Así que opté por entregar la bolsa con la plata en la recepción del hotel”, dijo.

Al día siguiente, los empleados el hotel conocieron quién era el dueño de la maleta. Resulta que el conductor del bus en donde iba Steven era la persona a quien le pertenecían los dólares. Dentro de la mochila había boletos de la empresa de buses y, con eso, lograron identificar al chofer.



Ayala afirmó que el conductor del bus estaba muy agradecido cuando fue a recoger el dinero. Además, aseguró que, debido a su honestidad, el dueño de la maleta lo quiso recompensar. “Yo necesitaba que alguien me llevara hasta el lugar en donde había dejado mi moto. Entonces, el conductor de bus se ofreció a acercarme en su camioneta. Al final, él me llevó y me trajo de vuelta al hotel. Ahora los dos somos buenos amigos”, manifestó.