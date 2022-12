Encuentran 34 cadáveres en casino tomado por un hombre armado en Filipinas

Aunque primero se dijo que no había heridos y EI era responsable, autoridades ahora presumen que todo fue un intento por robar este establecimiento.

"Según el departamento de Incendios, la estimación es de 34 muertos", dijo a la cadena CNN Philippines el superintendente, Tomas Apolinaro.

Autoridades habían informado que un hombre, que al parecer actuaba solo, caminó hacia una de las zonas del casino y disparó con un rifle hacia una pantalla de televisión, roció luego con gasolina la mesa de apuestas y le prendió fuego.

Además informaron que el hombre disparó nuevamente hacia donde se guardan las fichas y llenó una mochila con fichas. Según la policía, el sospechosos habría logrado hacerse con el equivalente a 113 millones de pesos filipinos (2,3 millones de dólares).

Después de hacerse con las fichas, el hombre dejó el lugar y subió hacia la sección del hotel, indicó el comandante nacional de la policía, Ronald dela Rosa.

"El único asaltante ya fue neutralizado. Está muerto. Se quemó a si mismo dentro de la habitación del hotel", informó a la prensa dela Rosa.

"Se acostó en la cama, se cubrió con una manta muy gruesa, aparentemente rociada con petróleo y se quemó a sí mismo", agregó, sin explicar la primera versión.

Esta acción fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), pero según las autoridades se trata de un robo frustrado.

"Por ahora, lo que podemos decir es que no es un acto de terrorismo. No hay elementos de violencia, amenazas o intimidación que indiquen que sea terrorismo", explicó el comandante de la policía.