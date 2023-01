Encuentran cadáver de mujer que había viajado de Colombia a Ecuador en busca de oportunidades

Un terrible hallazgo se produjo en el sector de la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil, Ecuador. Allí el cadáver de una joven mujer fue encontrado decapitado y embalado en dos fundas negras, según informó Ecuavisa .

Dicho medio de comunicación reportó que el cadáver fue hallado por parte de un reciclador en un botadero de basura. Eso ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles, 21 de diciembre de 2022.

La víctima fue identificada como Yésica Marcela Calvo Montoya, una joven de 27 años que hace más de cuatro meses había salido de Colombia hacia Ecuador en busca de oportunidades y que desde el pasado 2 de diciembre fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con información de Blu Radio, la madre de Yésica había viajado a Ecuador para buscarla y fue ella quien identificó el cadáver. La familia de la víctima, que reside en Medellín, se encuentra a la espera de la repatriación del cuerpo.

"La mamá está con todo el trámite allá, gestionando todo para la repatriación. Unos conocidos nos están ayudando, pero estamos pidiéndole ayuda al Gobierno, que nos dé la mano porque este es un tema que es muy costoso" le dijo Yeison Ospina, primo de Yésica, a Blu Radio.

Encuentran muerta a joven que viajó de Medellín a Ecuador en busca de mejores oportunidades #VocesySonidos https://t.co/I7kjewqynv — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 23, 2022

Yésica Marcela Calvo Montoya trabajaba en una licorera y deja una niña. “Te llevas una parte de mi vida, descansa, mi negra. Acá quedo con el corazón en pedazos porque siempre guardé la esperanza que estuvieras viva”, aseguró la hermana de la víctima en redes sociales.

La mujer agregó: “La vida es injusta, solo saliste de este país para darle a mamá una mejor vida, me duele todo esto, no sé si voy aguantar tu ausencia. Éramos las dos siempre juntas, me estoy muriendo”.