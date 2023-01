Encuentran en el armario de presunto pedófilo a un adolescente que había desaparecido hace 2 años

Tenía la misma ropa que usaba el día que fue visto por última vez, según la mamá del joven de 15 años hallado en Alemania.

La Policía ignora si el joven estaba "retenido contra su voluntad" o si había sido "manipulado", como afirma su madre.

Cuando la policía registró en Recklinghausen la casa de un hombre de 44 años sospechoso de distribuir pornografía infantil, encontró a Mervin, de 15 años, escondido en un armario.

Hasta ahora, según la Policía, no hay nada que indique que el adolescente estuvo obligado a quedarse con este individuo.

Mervin, quien se encuentra ahora bajo apoyo psicológico, desapareció en junio de 2017 después de abandonar el centro juvenil en el que había vivido desde la muerte de su padre.

"Quiero visitarlo en Navidad", dijo su madre Manuela B., de 53 años, en el popular diario Bild.

La decisión sobre cuándo Marvin podrá regresar a casa "depende de los médicos, no de la Policía", dijo este lunes un portavoz policial a la agencia alemana de noticias DPA.

Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta en este caso descrito por los medios alemanes como "milagro de Navidad", incluida la forma en que el niño terminó en este apartamento y si podía o no dejarlo en cualquier momento.

Los oficiales que lo descubrieron "en ese momento no vieron indicios de que estuviera detenido contra su voluntad", según un comunicado de la Policía.

Pero su madre, que pudo verlo el viernes, dijo que tenía dudas. "El hombre con el que lo encontraron debe haberlo manipulado", le dijo a Bild, y agregó que tenía la misma ropa que el día en que desapareció.

El sospechoso con quien se encontró al menor, permanece detenido.